Один из фигурантов дела о коррупции в ставропольском управлении ГИБДД находится в коме

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Один из фигурантов дела о коррупции, в рамках которого арестовали руководство управления ГИБДД по Ставропольскому краю, находится в коме. Об этом написал в инстаграме глава региона Владимир Владимиров.

«Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме», — написал Владимиров. Имя фигуранта дела и другие подробности он сообщать пока не стал.

По делу о коррупции в УГИБДД по Ставропольскому краю проходят семь человек, в том числе глава управления Алексей Сафонов. По версии следствия, Сафонов и его подельники продавали поддельные пропуска на перевозку грузов и «красивые номера» и получили за это 19 миллионов рублей.