Mercedes полностью перейдет на производство электромобилей к 2030 году

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Mercedes к 2030 году полностью откажется от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания в пользу электромобилей. Об этом говорится в пресс-релизе владеющей брендом компании Daimler.

Все новые модели «мерседесов» будут работать на электричестве уже с 2025 года, но на протяжении пяти лет после этого на заводах компании продолжат выпускаться старые модели с двигателями внутреннего сгорания.

В планах компании также строительство восьми новых заводов по всему миру для производства аккумуляторов для электромобилей и создание глобальной сети зарядных станций.

На реализацию этих целей в Mercedes выделили 40 миллиардов евро.

14 июля Еврокомиссия представила концепцию плана по борьбе с изменением климата. Одним из пунктов этого плана является полный запрет на продажу в ЕС автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года.

В конце июня об отказе от автомобилей на ДВС объявила Audi. Компания намеревается полностью перейти на выпуск электромобилей с 2026 года.

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