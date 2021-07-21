Власти Литвы ограничили права беженцев после роста нелегальной миграции в 27 раз

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Президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон о правовом статусе иностранцев, который ограничивает права нелегальных мигрантов, сообщает Delfi.

«Принятый в срочном порядке закон — „дырявый“ в смысле прав человека. Однако сейчас опаснее было бы иметь „дырявую“ политику в отношении нелегальной миграции. Сейчас лучше иметь такой закон, чем не иметь никакого регулирования, предусматривающего средства для обуздания экстремальной ситуации на границе Литвы с Беларусью. Это направило бы совершенно неприемлемый сигнал странам происхождения миграции», — сказал президент (цитата по «Интерфаксу»). Президент Литвы попросил сейм доработать принятый закон.

Принятые поправки лишают просителей убежища права подать апелляцию на решение суда первой инстанции, что, по мнению юристов, противоречит Конституции. Поправки сократили срок рассмотрения заявлений иностранцев о предоставлении убежища и ограничили права мигрантов, объясняя это экстремальной ситуацией, объявленной в Литве из-за наплыва беженцев.

Правозащитные организации раскритиковали поправки, заявив, что они делают легальным нарушение прав человека. Поправки также критиковал советник президента Литвы Повилас Мачюлис, который заявил 20 июля, что президент может наложить вето на закон, поскольку сейм «выкинул в мусорную корзину права мигрантов».

В 2021 году в Литве резко выросла нелегальная миграция из Беларуси. В январе-июле литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2228 мигрантов — это в 27 раз больше, чем за весь 2020 год. В основном в страну нелегально попадают выходцы из Ближнего Востока и Африки.

Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет мешать транзиту нелегальных мигрантов и наркотиков в Европу, объяснив это тем, что европейские страны «развязали гибридную войну» против Беларуси. Вильнюс заявил, что власти Беларуси специально направляют мигрантов к литовской границе.

В начале июля в Литве объявили режим экстремальной ситуации из-за резкого увеличения активности нелегальных мигрантов. Тогда же власти Литвы объявили о строительстве новой стены на границе с Беларусью за 42 миллиона евро.

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