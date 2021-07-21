В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес

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В Москве на выходе из собственного дома задержана участница Pussy Riot Рита Флорес. Как сообщили «Медузе» представители Pussy Riot, Рита Флорес направлялась в спецприемник на свидание к Марии Алехиной.

По предварительным данным, Флорес везут в отдел полиции. Причины задержания участницы Pussy Riot пока не сообщаются.

Рита Флорес участвовала во многих акциях, устраиваемых Pussy Riot, в частности она вместе с Марией Алехиной в ноябре 2020 года привязывали «омоновца» к столбу возле Кремля и выходили на улицы города в русских народных костюмах с кокошниками.

В июне-июле 2021 года в Москве были два раза подряд отправлены под административный арест участники Pussy Riot Вероника Никульшина, Александр Софеев и Мария Алехина. Также дважды отправляли под административный арест режиссера Анну Кузьминых, первый раз ее задержали вместе с Алехиной, Софеевым и Люсей Штейн. Никульшина и Софеев после второго административного ареста покинули страну, у Алехиной, по состоянию на 21 июля, срок ареста не закончился.

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