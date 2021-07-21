Россия отправила к МКС модуль «Наука». Его планировали запустить еще в 2007 году

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С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука». Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Пуск ракеты прошел в 17:58 по московскому времени. Модуль «Наука» успешно вышел на околоземную орбиту. Его стыковка с Международной космической станцией (МКС) запланирована на 29 июля.

Разработка модуля «Наука» началась в 1995 году. Первоначально планировалось, что он будет запущен к МКС еще в 2007 году, однако запуск модуля неоднократно откладывался.

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