На канале Антона Долина в ютьюбе начался стрим, посвященный Каннскому кинофестивалю — и вообще всему на свете. Задавайте свои вопросы!
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
В 20:00 на ютьюб-канале кинокритика Антона Долина началась онлайн-трансляция, во время которой он и его соведущая Наталья Шорох обсудят итоги Каннского фестиваля. В прямом эфире кинокритик «Медузы» также ответит на вопросы зрителей. Присоединяйтесь!
Кстати, вы можете посмотреть стрим прямо здесь:
В 2021 году на Каннском кинофестивале неожиданно победил французский боди-хоррор «Титан». Также призы получили три российских фильма: «Разжимая кулаки» Киры Коваленко (приз программы «Особый взгляд»), «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова (приз за лучшую операторскую работу) и фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Палата номер шесть» с Юрой Борисовым в главной роли (Гран-при фестиваля).
Стрим пройдет на ютьюб-канале Антона Долина, где каждую среду выходят новые эпизоды шоу «Радио Долин», которое раньше он делал вместе с «Медузой». Теперь это самостоятельный проект кинокритика, где он, как и прежде, рассказывает не только о кино и культуре, но обо всем на свете.