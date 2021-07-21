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В 20:00 на ютьюб-канале кинокритика Антона Долина началась онлайн-трансляция, во время которой он и его соведущая Наталья Шорох обсудят итоги Каннского фестиваля. В прямом эфире кинокритик «Медузы» также ответит на вопросы зрителей. Присоединяйтесь!

Кстати, вы можете посмотреть стрим прямо здесь:

Онлайн-стрим с Антоном Долиным Радио Долин

Предыдущие ответы на вопросы зрителей

Антон Долин опять объясняет все на свете. Лучшие ответы из «Радио Долин» Дыня или арбуз? Кого бы вы сыграли у Триера? (И пора задавать новые вопросы)

Предыдущие ответы на вопросы зрителей

Антон Долин опять объясняет все на свете. Лучшие ответы из «Радио Долин» Дыня или арбуз? Кого бы вы сыграли у Триера? (И пора задавать новые вопросы)

В 2021 году на Каннском кинофестивале неожиданно победил французский боди-хоррор «Титан». Также призы получили три российских фильма: «Разжимая кулаки» Киры Коваленко (приз программы «Особый взгляд»), «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова (приз за лучшую операторскую работу) и фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Палата номер шесть» с Юрой Борисовым в главной роли (Гран-при фестиваля).

Стрим пройдет на ютьюб-канале Антона Долина, где каждую среду выходят новые эпизоды шоу «Радио Долин», которое раньше он делал вместе с «Медузой». Теперь это самостоятельный проект кинокритика, где он, как и прежде, рассказывает не только о кино и культуре, но обо всем на свете.

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