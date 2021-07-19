Антон Долин опять объясняет все на свете. Лучшие ответы из «Радио Долин» Дыня или арбуз? Кого бы вы сыграли у Триера? (И пора задавать новые вопросы)

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21 июля в 20:00 на ютьюб-канале кинокритика Антона Долина выйдет специальный эпизод шоу «Радио Долин» — на этот раз он вместе с соведущей Натальей Шорох в прямом эфире расскажет об итогах Каннского кинофестиваля. Кроме того, Долин ответит на вопросы зрителей — и тоже в прямом эфире. Стрим начнется вот по этой ссылке — переходите и нажимайте кнопку «Напомнить о стриме», чтобы его не пропустить. В предыдущих выпусках «Радио Долин» Долин уже ответил на десятки зрительских вопросов, касающихся не только кино. Мы выбрали несколько самых любопытных ответов.

Как победить прокрастинацю?

Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что это не моя болезнь. Я, конечно, не считаю себя и трудоголиком, но проблем с тем, чтобы засадить себя за работу, у меня нет. Висящая над тобой работа, лично для меня, это всегда более неприятно, чем процесс исполнения работы.

Однако я считаю, что стоит иногда дать себе отдых и какое-то время, чтобы переключиться на другое. Не надо каждый раз смотреть на прокрастинацию как на какой-то грех и упиваться тем, что ты грешник, который задерживает дедлайны и ничего не делает. На мой взгляд, лучший способ борьбы — это превратить работу в какую-то игру с самим собой, бросать себе этот вызов, пытаться этот вызов выполнить. Но, повторю еще раз, это совершенно безответственные наводки от человека, который не страдает от такого рода проблемы.

Какой фильм вообще не стоило снимать?

Искренне верю, что таких фильмов нет. Есть фильмы, которые мне кажутся плохими, вредными, бессмысленными, но, очевидно, есть люди, которые иначе смотрят на эти картины. Фильмы могут быть полезны не только для мирового искусства, они могут быть полезны для тех, кто их делал, для их друзей, знакомых, каких-нибудь прокатчиков или людей, отмывавших деньги на этом фильме. Будем считать, что все происходит не зря и не случайно.

Другое дело — есть огромное количество фильмов, которые не стоило бы смотреть. Их список глубоко субъективен для каждого, у меня этот список просто гигантский. Но я всегда себя утешаю тем, что это моя работа — смотреть фильмы, в том числе и плохие.

Кто в доме хозяин?

Это для меня вопрос, ответа не имеющий. Потому что представление о «хозяине дома», по-моему, глубоко архаичное. Я за демократию. За то, чтобы, во-первых, пространство общежития принадлежало всем людям и даже животным, во-вторых, чтобы у каждого было свое маленькое пространство, где он или она — хозяин или хозяйка. Наличие единого хозяина — это дремучее, позапрошлогоднее иерархическое мышление, от которого пора отказываться.

Представьте, что вы актер. В каком фильме Триера вы бы хотели сыграть и кого?

Я не актер, и мне трудно себе это представить. Я не хотел никогда играть в кино, у меня нет никаких актерских способностей. В фильме Триера я представляю себя трупом. Мне кажется, я бы очень хорошо мог воплотить какую-нибудь из жертв Джека из последнего фильма Триера «Дом, который построил Джек». Может быть, для меня бы даже нашлось место в его доме из замороженных мертвых тел.

Предыдущие ответы Антона

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Предыдущие ответы Антона

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Дыня или арбуз?

Это выбор, который я никогда не мог понять. Я не понимаю, почему нужно выбирать между дыней и арбузом. Мне кажется, хороший арбуз и хорошая дыня — прекрасные вещи. Иногда они прекрасно сочетаются друг с другом. Но лично для себя в жаркий день я выбираю то, что является более холодным и менее сладким: несладкий хрустящий арбуз или несладкая хрустящая холодная дыня — практически лучшее, чего можно желать в жару.

Почему и как вы не устаете от кино?

Конечно, устаю. Я не смотрю кино бесконечно. Но в том количестве, в котором я его смотрю, оно мне нравится. Мне кажется, что в вопросе усталости от чего-то, что нас кормит, что нас радует, что мы любим, самое главное — это баланс, у каждого он свой. И надо интуитивно его для себя устанавливать. Например, в день вы можете посмотреть пять фильмов. И можете, допустим, выдержать десять таких дней подряд. Некоторые люди могут выдержать месяцы в таком режиме. Некоторые могут максимум посмотреть 3–4 фильма в неделю или в месяц. То же самое касается книг или еды, выпивки, прогулок, чего угодно. Часто и общения с другими людьми. Если вы ощущаете, сколько для вас достаточно, то вы можете с этим явлением, человеком, книгой, фильмом прожить очень долго, не уставая.

Верите ли вы в магию, эзотерику, параллельные миры?

Во-первых, это все не одно и то же. Это разные явления. У меня нет времени, чтобы очень подробно в это закапываться. Я, как уже однажды говорил, в бога не верю, я атеист. Но, конечно, мистика разного рода меня привлекает, как, думаю, абсолютно любого человека. Есть куча явлений необъяснимых, даже с точки зрения строгой науки. Спросите любого физика, он ответит вам то же самое. Если считать мистикой или магией то, что мы не можем объяснить, то как можно в это не верить? Вся наша жизнь преисполнена этой самой магии. Мы без нее не встаем утром и не ложимся ночью.

Расскажите про сыр. Что любите и что пробовали?

Я мог бы посвятить несколько часов ответу на ваш вопрос. Я абсолютно ненормальный сыроман и сыроед. Я даже где-то прочитал, что это форма наркомании, что сыр вызывает привыкание. Я с трудом справляюсь с сырами типа эдама или гауды — то есть с сырами с неярко выраженным вкусом. И при этом люблю яркие сыры, выдержанные сыры, старые сыры. Сыр с любой плесенью, овечий, козий сыр, рокфор. Я страстный поклонник молдавской и болгарской брынзы, я обожествляю греческую фету — настоящую, а не ту, которую продают в России под названием «фетакса» (все это, конечно, пугающие фейки). Не буду слишком много вас этим грузить, скажу только, что в России очень низка культура сыра, сыропотребления, сыроварения. Часто вкусным считается совершенно несъедобный сыр. Что с этим делать, я не знаю, видимо, горестно развести руками.

Человек себя находит или создает?

Уверен, что и находит, и создает. Чтобы состояться и быть счастливым, нужно обязательно найти свое место в мире. Найдя это место, дальше надо соответствовать ему, для этого надо себя создать. Приспособить себя к этому месту. Есть люди, которым не удается ни то ни другое. Есть те, кто находит свое место, но не придумывает, как найти с этим местом в жизни счастье. А есть те, кто может себя создать, сформировать, в соответствии с этой точкой совпадения себя и вселенной. Мне кажется, к этому надо стремиться, и я стараюсь по мере сил стремиться к этому сам.

Почему фильм называют картиной? Мы же не называем картину, например, книгой

Ответ очень простой. На самом деле «картина» — это сокращение от «кинокартина». Когда кино только родилось, людям показывали картинки, но движущиеся. «Кинокартина» — это и есть «движущиеся картинки». Что касается слова «фильм», которое нам кажется более корректным, оно-то как раз на сегодняшний день некорректное и устаревшее. Потому что film — это «пленка», а сегодня кино чаще цифровое, чем пленочное.

Месяц без кино или месяц без книг?

Это чрезвычайно просто, конечно, месяц без кино. Я иногда отдыхаю от кино, когда я еду в отпуск, стараюсь не смотреть там никаких фильмов. Голодание по части кино я переношу как целебное. А без книг мне очень сложно. У меня даже есть такое странное свойство — когда я выхожу из дома куда-то, буквально даже в магазин, я беру с собой сумку через плечо и кладу туда книгу. Иногда заставляю себя не брать две книги. Время от времени я их даже не открываю. Это просто вот такая терапия.

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