Участник Pussy Riot Александр Софеев уехал из России

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Участник Pussy Riot Александр Софеев, освободившийся 19 июля из-под второго подряд административного ареста, покинул Россию. Активист заявил «Открытым медиа», что временно переедет в Грузию.

По словам Софеева, после выхода из спецприемника за его машиной вплоть до парковки аэропорта велась слежка из четырех машин с сотрудниками центра «Э», которые затем наблюдали за ним до самой зоны вылета.

Причиной отъезда из России активист назвал продолжающее преследование участников Pussy Riot со стороны властей. «Мы обсудили сложившуюся ситуацию с друзьями и пришли к выводу, что нам специально оставляют некий временной люфт перед следующим задержанием, давая понять, чтобы мы покинули страну», — пояснил Софеев изданию. С мая его задерживали и отправляли под арест уже четыре раза.

Софеев считает, что аресты участников Pussy Riot прекратятся после сентябрьских выборов в Госдуму. Тогда он намерен вернуться в Россию.

Александр Софеев стал уже вторым участником Pussy Riot, покинувшим страну. 18 июля из страны уехала Вероника Никульшина. Кроме того, о намерении покинуть Россию сообщила режиссер и подруга Pussy Riot Анна Кузьминых. Обе они также провели два подряд административных ареста в спецприемнике.

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