Петербургский депутат Максим Резник отказался от участия в выборах после ареста

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Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, который находится под домашним арестом по делу о наркотиках, объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы в городской парламент. Заявление политика опубликовали в его телеграм-канале.

Резник рассказал, что следователь дважды отказался пускать его к нотариусу. «Каратели не оставляют мне шансов начать сбор подписей в поддержку самовыдвижения», — заявил депутат. По его словам, у него нет времени, чтобы оспорить отказ СК во встрече с нотариусом.

Резник отметил, что партия «Яблоко» отказалась выдвинуть его кандидатуру без сбора необходимых подписей. После этого отказа команда политика решила собрать 5000 подписей меньше, чем за три недели, получила достаточно денег и нашла волонтеров. «Выдвижение казалось трудным, но возможным: у нас было время. Но и его отняли», — сказал Резник.

Максим Резник — один из самых заметных оппозиционных политиков в Петербурге. Он открыто критиковал Александра Беглова начиная с 2018 года, когда тот стал врио главы города.

В июне 2021 года, на следующий день после объявления выборов в Заксобрание Петербурга, Максима Резника задержали по делу о наркотиках. Его обвинили в приобретении 18,2 грамма марихуаны «для личного потребления». Резник обвинения отрицает. Он находится под домашним арестом.

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