На временного президента Мали напали с ножом во время молитвы в мечети. Преступник промахнулся

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Двое вооруженных преступников напали на временного президента Мали полковника Ассими Гоиту, когда он молился по случаю праздника Курбан-байрам в мечети в Бамако, столице страны, сообщает AFP.

По словам очевидцев, один из нападавших пытался ударить Гоиту ножом, но ранил другого человека. После нападения временного президента увели из мечети. Как предполагает AFP, он не пострадал.

Полковник Ассими Гоита захватил власть в Мали после государственного переворота в 2020 году. В мае 2021-го временный президент Мали Ба Ндао и премьер-министр Моктара Уан были задержаны в своих резиденциях. В конце мая Конституционный суд Мали объявил Ассими Гоиту временным президентом.

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