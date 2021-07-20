Минтранс предложил платно сертифицировать дроны. Производители предупредили о многомиллионных затратах и угрозах национальной безопасности

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Производители беспилотных летательных аппаратов раскритиковали законопроект министерства транспорта РФ, которое предлагает компаниям оплачивать сертификацию дронов c взлетной массой 0,25-25 килограмма, сообщает газета «Коммерсант».

Инициатива Минтранса также обязывает пилотов сверхлегких судов до 115 килограмм получать свидетельства и проходить подготовку в авиационных учебных центрах. Кроме того, законопроект требует оснащать дроны транспондерами и устройствами для мониторинга за полетом.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта заявили, что предложения Минтранса противоречат международной практике и в критериях оценки разработчиков нет конкретики, что создает «условия для злоупотреблений».

Участники ассоциации «Аэронекст» считают, что предложения Минтранса заблокируют рынок разработки и производства отечественных беспилотников. Сертификация беспилотников займет около пяти лет и потребует от бизнеса многомиллионных затрат, заявил глава Ассоциации малых авиационных предприятий Дмитрий Куликов.

Президент общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов «АОПА-Россия» Владимир Тюрин считает, что сообщество не станет соблюдать новые избыточные требования, поскольку контролирующие органы «фактически не справляются со своими задачами даже для более тяжелого сегмента сверхлегких воздушных судов».

В Zala Aero Group (входит в ГК «Калашников») сообщили, что принятие законопроекта «напрямую повлияет на уровень национальной безопасности» и «сделает применение беспилотных воздушных судов экономически нецелесообразным для многих заказчиков». В Федерации планерного спорта уверены, что после принятия поправок российский производитель планеров «Авиастроитель» прекратит существование из-за роста себестоимости техники.

В Минтрансе в ответ заявили, что законопроект призван повысить безопасность использования беспилотников, а также предотвратить травмирование и гибель людей и порчу имущества.

В 2020 году министерство транспорта уже предлагало ввести такие требования, но тогда проект отложили.

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