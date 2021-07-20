Mastercard собралась закрыть бренд Maestro. Под этим брендом за рубежом работают карты «Мир»

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Платежная система Mastercard начала обсуждать закрытие принадлежащего ей сервиса дебетовых карт Maestro. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, бренд, возможно, закроют по всему миру.

Источники издания назвали три причины, по которым Mastercard хочет отказаться от Maestro: во-первых, платежной системе невыгодно поддерживать одновременно два бренда, когда один из них не приносит большой прибыли, во-вторых, банкам тоже невыгодно развивать Maestro, так как комиссии по этим картам низкие, в-третьих, картами Maestro нельзя расплачиваться в интернете, а именно это направление сейчас является одним из приоритетных.

В Mastercard заявили, что не могут «комментировать чьи-либо предположения, бренд работает без изменений».

В России Maestro используется в кобейджинговом соглашении с НСПК, благодаря чему держатели карт «Мир/Maestro» могут расплачиваться ими в 180 странах, в то время как простые карты «Мир» принимаются лишь в 11.

По оценкам экспертов «Коммерсанта», в России выпущены около трех миллионов карт «Мир/Maestro». Издание подчеркивает, что у НСПК есть соглашения и с другими международными платежными системами (в частности, с UnionPay и JCB), поэтому в случае закрытия Maestro клиентам «Мира» предложат кобейджинговые карты этих систем.

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