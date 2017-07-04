Мне выдали зарплатную карту «Мир». От нее можно отказаться?

1 . Что случилось?

2 . Что еще за карта «Мир»?

3 . А что хорошего в этой карте?

4 . Недостатки есть?

5 . То есть за границей такая карта бесполезна?

6 . С поездками за границу все ясно, а если я хочу в интернет-магазине что-то купить?

7 . Допустим, я захотел совмещенную карту, но зарплату мы получаем в банке, у которого таких карт нет. Я могу поменять банк?

8 . А нельзя как раньше — на Visa или Mastercard?