Мне выдали зарплатную карту «Мир». От нее можно отказаться?
1
Что случилось?
Бюджетникам начали выдавать пластиковые карты «Мир». С 1 июля 2018 года такая карта должна быть у всех работников госучреждений и студентов — на нее будут переводить зарплату и стипендию.
2
Что еще за карта «Мир»?
«Мир» — это российская банковская карта, задуманная как аналог Visa и Masterсard. Российские власти давно думали о собственной платежной системе и пластиковых картах, но воплощать эту идею стали только после введения санкций. Идея в том, что если в России будет своя система карт, можно будет не бояться остаться без услуг Visa и Mastercard.
3
А что хорошего в этой карте?
Преимуществ на самом деле не так много, но они все же есть. Например, некоторые банки предлагают для бюджетников и пенсионеров карты с бесплатным обслуживанием.
4
Недостатки есть?
Есть. Карта «Мир» бывает только рублевой и действует только на территории России. При этом стоимость ее обслуживания в большинстве случаев сопоставима с Visa или Mastercard, а программы лояльности только начинают развиваться.
5
То есть за границей такая карта бесполезна?
Простая карта «Мир» — да, бесполезна, но можно завести совмещенную (кобейджинговую) карту двух систем «Мир-Maestro» и «Мир-JCB». В таком случае в России карта, грубо говоря, будет работать как «Мир», а за рубежом — как Maestro или JCB (это крупнейшая японская платежная система). Но эти карты, конечно, не так универсальны, как Visa и Mastercard.
Кроме того, такие совмещенные карты выпускают всего несколько банков. «Мир-Maestro» эмитируют, например, «Газпромбанк», «МТС-Банк», «Центр-Инвест». А карту «Мир-JCB» — только «Газпромбанк». Другие банки обещают, что скоро тоже наладят выпуск совмещенных карт.
Еще есть соглашения о выпуске совмещенных карт с системами American Express (американская платежная система) и Unionpay (китайская платежная система), но сами карты пока не выпускаются.
6
С поездками за границу все ясно, а если я хочу в интернет-магазине что-то купить?
Если магазин принимает карты «Мир» — нет проблем. В руководстве «Национальной системы платежных карт» утверждают, что в России число таких магазинов постоянно растет, но некоторые принимают к оплате только Visa и Mastercard.
Для зарубежных интернет-магазинов и сервисов выход только один — совмещенная карта. Но тут снова все упирается в то, принимает ли этот продавец Maestro и JCB или нет. Например, популярный китайский Aliexpress или магазин одежды Asos принимают к оплате Maestro, но не JCB. Сервисы Google, наоборот принимают только JCB, и не принимают Maestro. Сервис бронирования отелей Booking.com требует только карту Visa или Mastercard.
7
Допустим, я захотел совмещенную карту, но зарплату мы получаем в банке, у которого таких карт нет. Я могу поменять банк?
Да, законом это разрешено. В 136 статье Трудового кодекса сказано, что работник может менять банк по своему усмотрению, написав для этого заявление не позже, чем за пять дней до зарплаты. В заявлении нужно указать новые реквизиты для перевода зарплаты. Законных оснований для отказа нет. Более подробную инструкцию можно найти тут.
8
А нельзя как раньше — на Visa или Mastercard?
Нельзя. Но можно завести еще одну карту — Visa или MasterCard, а потом перевести на нее деньги с карты «Мир». В некоторых банках — например, в «Сбербанке» — можно переводить деньги с одной карты на другую автоматически. Для этого услугу нужно подключить в онлайн-банке, выбрав опцию «Мои автоплатежи», затем «Подключить автоплатеж» и выбрать пункт «Перевод между своими картами».
Перевод между двумя своими картами будет бесплатным. Также можно в интернете перевести деньги с карты на карту вручную. Для этого на страницах подобных сервисов нужно просто ввести реквизиты обеих карт и указать сумму перевода.
Другой вариант — снять с «Мира», а затем пополнить другую карту через банкомат с возможностью приема денег. Или пополнить нужный счет в банковском отделении.
9
А какие еще есть варианты?
Самый простой вариант — отказаться от карты и получать зарплату наличными (это совершенно законно). Еще можно получать их на банковский счет, который не привязан к карте, и забирать наличные в отделении.