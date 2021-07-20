ФСБ составила перечень сведений, за сбор которых могут признать физлицом-«иноагентом»

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предложила утвердить перечень сведений, которые не составляют гостайну, но при передаче иностранному государству, гражданину или компании «могут быть использованы против безопасности Российской Федерации».

Как отмечает «Медиазона», создание такого перечня предусмотрено законом о физлицах-«иноагентах», который был принят в декабре 2020 года. В законе говорится, что человека можно признать «иноагентом», если он «осуществляет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ».

Перечень опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он делится на две категории: военные сведения, не содержащее гостайну, и военно-производственные сведения, не содержащие гостайну. Всего в нем 61 пункт.

В перечень вошли, в частности, сведения о закупках товаров и услуг для армии, персональные данные военнослужащих и членов их семей, данные «о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках».

Также под запрет на передачу за границу попало данные о работе «Роскосмоса». Среди них сведения о проблемах, «сдерживающих развитие» «Роскосмоса»», и сведения о развитии космической ядерной энергетики.

Летом 2020 года по делу о госизмене арестовали советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. По версии ФСБ, в 2017 году, работая в «Коммерсанте», Сафронов передал спецслужбам Чехии данные о военно-техническом сотрудничестве России.

Путин дважды заявлял, что обвинения в адрес Сафронова касаются периода его работы в «Роскосмосе». Но в самой госкорпорации настаивали, что он не имел доступа к закрытой информации, а глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что не сомневается «в личной порядочности и профессионализме» Сафронова.

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