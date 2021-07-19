Автор музыки для церемонии открытия Олимпиады в Токио ушел из оргкомитета Игр. Из-за интервью 1990-х годов о травле одноклассников с инвалидностью

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Японский музыкант, один из авторов музыки для церемонии открытия Олимпиады в Токио Кэйго Оямада заявил о своем уходе из команды по организации Игр. Об этом он сообщил в твиттере.

«Я подал оргкомитету „Токио-2020“ прошение об отставке. Спасибо за вашу критику, с этого момента я буду строго оценивать свои намерения и действия. Прошу прощения за произошедшее», — написал Оямада (перевод по ТАСС).

Поводом для ухода музыканта стали его старые интервью, данные двум японским изданиям в 1994 и 1995 годах. В них Оямада рассказал о своих издевательствах над одноклассниками, в том числе с инвалидностью, — и, как пишет Kyodo, не проявил должного сожаления по поводу своих действий.

Ссылки на интервью появились в интернете после того, как 14 июля оргкомитет Олимпиады в Токио назвал 52-летнего Оямаду одним из авторов музыки для церемонии открытия Игр. 16 июля музыкант извинился за старые интервью, заявив, что долгое время испытывал чувство вины за свои слова и поступки.

В оргкомитете Олимпиады осудили действия Оямады, но заявили, что не будут отказываться от его музыки для церемонии открытия Игр.

Это не первый скандал с отставкой в оргкомитете Олимпиады в Токио. В феврале свой пост покинул глава оргкомитета Ёсиро Мори, заявивший, что совещания с участием женщин затягиваются, так как они слишком много говорят. В марте из оргкомитета ушел креативный директор Хироси Сасаки, непублично предложивший японской плюс-сайз модели, актрисе и комику Наоми Ватанабэ переодеться в костюм свиньи для церемонии открытия Игр.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября. Игры будут проходить несмотря на протест большинства японцев, которые выступают против проведения Олимпиады в этом году. Зрителей на соревнованиях не будет.

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