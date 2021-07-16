Причиной катастрофы Ан-26 на Камчатке названа ошибка экипажа

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке, вероятно, стала ошибка экипажа. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию Росавиации по безопасности полетов и так называемое последующее донесение.

Аэродром Паланы, где должен был приземлиться Ан-26, находится в горной местности. Чтобы выполнить посадку, экипажу самолета нужно было пролететь мимо аэродрома, развернуться над морем и вернуться к нему. Посадка выполнялась в сложных погодных условиях с низкой облачностью.

После прохода над аэродромом Ан-26 стал отклоняться от курса. Перед разворотом над морем диспетчер Паланы сообщила летчикам об ошибке: они выполняли маневры на пять километров севернее трассы. Диспетчер запретила им снижаться, но они проигнорировали ее предостережение. Вскоре после этого самолет врезался в скалистый берег в 3,6 километрах от аэродрома.

Один из участников расследования сообщил «Коммерсанту», что пилоты явно «потерялись» в пространстве и при этом игнорировали как показания приборов, так и предостережения диспетчера. «Найти сколько-нибудь разумное оправдание таким действиям экипажа я не могу», — сказал собеседник издания. Магнитофон, который был установлен в кабине пилотов Ан-26 и записывал их переговоры, так и не удалось найти.

Поправка. Изначально в новости сообщалось, что в крови обоих пилотов был обнаружен алкоголь. Это не так. Редакция приносит свои извинения.

Самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, разбился 6 июля. Его обломки нашли вблизи поселка и в Охотском море. На борту самолета находились 28 человек — 22 пассажира и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

Читайте также

На Камчатке разбился самолет с 28 людьми на борту. Обломки нашли в нескольких километрах друг от друга — в море и на берегу

Читайте также

На Камчатке разбился самолет с 28 людьми на борту. Обломки нашли в нескольких километрах друг от друга — в море и на берегу