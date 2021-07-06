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Сотрудники МЧС России вылетают на вертолете Ми-8 в Палану в Камчатском крае на поиски пропавшего пассажирского самолета Ан-26. 6 июля 2021 года МЧС РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

6 июля пассажирский самолет Ан-26 разбился в Камчатском крае. Он перестал выходить на связь и пропал с радаров во время полета по маршруту Петропавловск-Камчатский — поселок Палана. Рейс № 251 вылетел из аэропорта Елизово в 12:57 по местному времени (3:57 мск) и должен был прибыть в аэропорт Палана в 15:05 (6:05 мск). Связь пропала за десять минут до посадки, «непосредственно перед маневром при заходе на посадку в районе девяти километров от поселка Палана», сообщило «Камчатское авиапредприятие», которому принадлежит самолет. В компании говорили, что Ан-26 1982 года выпуска находился в исправном состоянии. В Росавиации сказали, что во время посадки были плохие метеоусловия. Краевое управление МЧС организовало поисково-спасательную операцию.

На борту находились 28 человек: шестеро членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей (один из них — 2014 года рождения). В основном в самолете летели жители поселка Палана, в том числе глава поселка Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела местной администрации Александр Андрейкин и его жена Ольга Андрейкина, которая возглавляет финансовое управление администрации. Один из пассажиров Иван Сивак опубликовал в инстаграме фото, сделанное на борту самолета перед вылетом. В комментариях к записи пользователи пишут, что молятся за пассажиров.

Никто из 28 человек на борту не выжил, сообщили «Интерфаксу» в санавиации региона. «По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности — 28 человек», — сказал собеседник агентства. Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что, по его данным, при крушении самолета никто не выжил.

Обломки пропавшего самолета нашли вблизи поселка Палана и в море. Обломки Ан-26 обнаружили в 3,8 километра от поселка, сообщили в МЧС. Военный самолет Тихоокеанского флота нашел одну часть фюзеляжа на склоне Пятибратка, а вторую — в море в четырех километрах от побережья, сообщили на флоте.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что, возможно, самолет разбился при заходе на второй круг. «Сейчас при исследовании места с воздуха обнаружены обломки воздушного судна: часть фюзеляжа на берегу, часть в воде и прибрежной зоне», — сказал губернатор. Солодов пообещал финансовую помощь семьям людей, находившихся на борту.

Baza писала, что место падения определили, исходя из метеоусловий и времени, когда самолет перестал выходить на связь. В то же время у берегов Камчатки зафиксировали очень слабый радиосигнал, который, предположительно, передавал радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26, который включается, если судно разрушено.

Глава «Камчатского авиапредприятия» Алексей Храбров сообщил, что утром 7 июля на место крушения вылетит самолет. В Росавиации сказали, что «работы затруднены из-за особенностей ландшафта».

После исчезновения Ан-26 с радаров СК возбудил уголовное дело по о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку. Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.

В прошлом у поселка Палана уже происходили авиакатастрофы — причем в том же месте, что и сейчас. В 2012 году в районе сопки Пятибратка разбился Ан-28, который выполнял рейс № 251 компании «Камчатское авиапредприятие» (тот же рейс, что и сейчас). Самолет нашли лежащим на склоне сопки. В результате крушения погибли десять человек, еще четверо получили тяжелые травмы. Межгосударственный авиационный комитет установил, что авиакатастрофа произошла по вине пилотов — они были пьяны.

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Александр Бакланов