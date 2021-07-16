Петра Мамонова похоронят на Верейском кладбище в Подмосковье

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Музыканта и актера Петра Мамонова, умершего 15 апреля, похоронят, согласно его последней воле, на кладбище подмосковного города Верея, где он жил последние годы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вдову артиста Ольгу Мамонову.

Отпевание и прощание с Мамоновым состоится утром 17 июля в главном соборе Донского монастыря в Москве. Похороны на Верейском кладбище пройдут позднее в тот же день.

В конце июня Петра Мамонова, которому в 2021 году исполнилось 70 лет, госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу в Коммунарке с коронавирусом. Он провел две недели в коме на аппарате искусственной вентиляции легких.

Петр Мамонов — основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му». Также известен своими ролями в театре и кино. Он поставил несколько моноспектаклей («Есть ли жизнь на Марсе?», «Шоколадный Пушкин», «Мыши, мальчик Кай и Снежная Королева»), сыграл в таких фильмах, как «Такси-блюз», «Остров», «Царь», «Игла», «Шапито-шоу».