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На Алтае в селе Онгудай задержали журналиста издания «Проект» , сообщает «Медиазона» со ссылкой на его друзей.

Маняхин успел рассказать друзьям, что его задержали за съемку с дрона и что на него составляют административный протокол, после чего перестал выходить на связь.

Маняхин 15 июля был внесен Минюстом в реестр «СМИ — иностранных агентов». Вместе с ним туда попали четверо других журналистов «Проекта», двое журналистов «Открытых медиа» и корреспондент « ».

Американскую компанию Project Media, Inc., издававшую «Проект», Генпрокуратура 15 июля объявила «нежелательной» организацией. На следующий день в «Проекте» сообщили, что она находится в стадии ликвидации, и российские журналисты более не имеют с ней финансовых отношений.

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