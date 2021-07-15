Верховная Рада приняла отставку главы МВД Украины Арсена Авакова

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Верховная Рада Украины одобрила отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает агентство УНИАН. За соответствующее решение проголосовал 291 депутат.

Аваков подал в отставку 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул на должность главы МВД депутата Верховной рады Дениса Монастырского от фракции «Слуга народа».

Арсен Аваков руководил МВД Украины на протяжении семи лет. Он проработал на этом посту дольше, чем его предшественники, — несмотря на критику за неудачи реформы полиции и преступления полицейских.

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