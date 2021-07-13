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Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку

Источник: МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с поста главы МВД.

«Согласно части первой статьи 18 закона Украины „О Кабинете министров Украины“ подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!» — сказано в заявлении Авакова, которое цитирует пресс-служба МВД Украины.

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько написала в фейсбуке, что парламент может рассмотреть вопрос отставки Авакова 14 или 15 июля.

Арсен Аваков руководил министерством внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года.

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