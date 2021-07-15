Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело против женщины, задержанной в МФЦ за отказ надеть маску

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Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении против Валентины Муженской, которую жестко задержали в московском многофункциональном центре (МФЦ) за отказ надеть маску. Об этом сообщили источники ТАСС и РИА Новости в правоохранительных органах.

«На момент возбуждения отсутствовали достаточные данные о совершении ею преступления. Однако в связи с инцидентом в МФЦ женщина привлечена к административной ответственности по ряду статей», — заявил собеседник РИА Новости.

По информации ТАСС, речь идет про статьи о мелком хулиганстве, неповиновении распоряжению сотрудника полиции и нарушении требований режима повышенной готовности на территории Москвы.

Муженскую задержали в МФЦ 25 июня. Она утверждала, что сняла маску, потому что почувствовала себя плохо. Сотрудники центра вызвали полицию. Женщина отказалась покинуть МФЦ с полицейскими, и они вывели ее силой. Другие посетители сняли это на видео.

Муженская заявила, что получила синяки, ссадины и ушибы при задержании. Она пожаловалась на полицейских в СК. В МВД заявили, что женщина вела себя «агрессивно», несколько раз ударила по ноге одного сотрудника полиции и укусила второго. На нее составили несколько административных протоколов.

В твиттер-аккаунте системы московских МФЦ после инцидента заявили, что Муженская неоднократно «нарушала режим пребывания на территории данного центра, а также общественный порядок».

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