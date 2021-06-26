В московском МФЦ полиция жестко задержала посетительницу без маски

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В московском многофункциональном центре (МФЦ) на улице Куусинена сотрудники полиции жестко задержали посетительницу. Видео, снятое очевидцами, опубликовал твиттер радиостанции «Говорит Москва».

Причиной задержания сообщает «Дождь» со ссылкой на районную группу в фейсбуке стало то, что на посетительнице не была полностью надета маска.

Под постом с видео в твиттере «Говорит Москва» появился комментарий аккаунта «Мои документы Москва», отвечающего за работу МФЦ, следующего содержания (орфография и пунктуация оригинала сохранены):

Здравствуйте. В соответствии со Стандартом обслуживания заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг на территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности, утвержденным Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ

Вероятно, таким образом «Мои документы Москва» отвечают на вопрос, почему задержали посетительницу.

«Новая газета» направила запрос в московскую полицию с просьбой прокомментировать запечатленные на видео действия ее сотрудников. Ответ на момент написания новости получен не был.

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