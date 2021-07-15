Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу в самолет из Берлина во Вроцлав

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Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич вечером 14 июля не попала на самолет из Берлина во Вроцлав, поскольку ее заподозрили в попытке пронести бомбу на борт самолета. Об инциденте сообщил фонд польской писательницы, нобелевского лауреата Ольги Токарчук со ссылкой на саму Алексиевич.

Писательница планировала вылететь во Вроцлав, чтобы принять участие в мероприятии «Протест Алексиевич и Токарчук». В берлинском аэропорту ее багаж забрали для дополнительной проверки.

«Сотрудник аэропорта снова берет мою сумку, подозрительно смотрит на нее и снова проверяет с помощью какого-то инструмента. А потом [знаками] показывает мне, что откроет ее. Я говорю: пожалуйста. Я хотела ему помочь, но он сам открыл. И когда он открыл ее, он вдруг резко отбросил эту сумку…», — рассказала Алексиевич.

Писательницу попросили подождать полицию. Алексиевич не понимала, в чем дело. Спустя примерно полчаса пришла сотрудница полиции, которая заявила ей, что в ее сумке, предположительно, находится бомба. «Женщина-полицейский указывает на мою сумку и говорит, что там бомба! Я говорю, что они, должно быть, сумасшедшие», — рассказала Алексиевич.

По ее мнению, сотрудники аэропорта приняли за бомбу зарядное устройство. Багаж писательницы подвергли еще одной проверке. Она показала, что в сумке нет ничего подозрительного. Но Алексиевич опоздала на свой самолет. Она добралась до Вроцлава на машине, которую за ней отправили организаторы мероприятия «Протест Алексиевич и Токарчук».

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