Глава ВОЗ объявил о начале третьей волны пандемии

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Мир находится на ранних стадиях третьей волны коронавирусной инфекции, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По его данным, число новых случаев COVID-19 во всем мире растет четвертую неделю подряд, а также после десяти недель снижения вновь стало увеличиваться число смертей от вируса.

«Вариант дельта присутствует сейчас в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если еще не стал», — сказал глава ВОЗ.

В своем заявлении Гебреисус также пожаловался на «шокирующую диспропорцию в глобальном распределении вакцин», из-за чего большая часть населения мира остается уязвимой к инфекции.

«Я призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, как минимум 40% к концу этого года и как минимум 70% к середине следующего года. Для достижения этих целей нам нужно 11 миллиардов доз вакцины», — сообщил глава ВОЗ.

Еврокомиссия сообщала о начале третьей волны распространения коронавируса в Европе еще в середине марта. В России всплеск заболеваемости ковидом, вызванный штаммом дельта, начался с июня. По данным ВОЗ, сейчас Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. В стране ежедневно регистрируются в среднем 25 тысяч новых случаев COVID-19, а также растет суточная смертность от вируса. Во всем мире выявлены более 187 миллионов заболевших ковидом, более четырех миллионов человек умерли.

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