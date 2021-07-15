Глава ДНР Денис Пушилин решил вступить в «Единую Россию»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что собирается подать заявление на вступление в партию «Единая Россия», сообщает Донецкое агентство новостей.

Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то, что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны.

В рамках форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов», проходящего в Донецке, ранее открылась площадка для записи в ряды «Единой России», отмечает издание.

В «Единую Россию», сказано на сайте партии, могут вступить только граждане РФ старше 18 лет (иностранцы этого сделать не могут). Денис Пушилин — уроженец Донецкой области Украины. В 2019 году Пушилин говорил, что планирует получить гражданство России.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для украинцев, живших в Крыму и Донбассе до весны 2014 года. По состоянию на апрель 2021 года в Донбассе проживали 538 тысяч человек с российскими паспортами.

Что происходит в Донбассе

Кто пошел на обострение в Донбассе? Россия хочет присоединить ЛНР и ДНР? Готова ли к войне украинская армия? Павел Каныгин отвечает на совсем не стыдные вопросы о ситуации на юго-востоке Украины

Что происходит в Донбассе

Кто пошел на обострение в Донбассе? Россия хочет присоединить ЛНР и ДНР? Готова ли к войне украинская армия? Павел Каныгин отвечает на совсем не стыдные вопросы о ситуации на юго-востоке Украины

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег