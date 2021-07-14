Заместителю начальника ярославской ИК-1, оправданному по делу о пытках заключенного, назначили полмиллиона компенсации

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Заволжский районный суд Ярославля обязал министерство финансов РФ выплатить 575 тысяч рублей бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 1 Игиту Михайлову, оправданному по делу о пытках заключенного. Об этом сообщает .

Михайлов обращался в суд с иском о компенсации имущественного вреда, требуя возместить ему издержки на юридические услуги и выплатить упущенный заработок и премии, которых он теоретически мог лишиться из-за возбужденного против него дела и отстранения от должности. Суд частично удовлетворил иск 13 июля.

По данным правозащитников, Михайлов уже вернулся на службу во ФСИН.

В 2018 году на сотрудников ярославской ИК-1 завели уголовное дело после того, как «Новая газета» опубликовала видео с издевательствами над заключенным Евгением Макаровым. Пытки записывали на служебный видеорегистратор для отчета о «воспитательных мероприятиях». Согласно подсчетам правозащитников, на видео Макаров получил 865 ударов по ногам, пяткам и спине.

В ноябре 2020 года суд оправдал врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках Макарова. Еще 11 фигурантов дела из числа бывших сотрудников ИК-1 получили от трех лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, шестерых из них освободили в зале суда.