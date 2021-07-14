ЮНИСЕФ: в России недоедают более девяти миллионов человек

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В России более девяти миллионам человек не хватает еды или же они получают недостаточное питание, следует из доклада (.pdf), подготовленного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно официальным данным за 2018-2020 годы, в России проживают около 400 тысяч человек, которые испытывают острую нехватку еды. Эти люди находятся на грани голода, из-за нехватки денег ограничивают количество еды и пропускают приемы пищи, пишет «Русская служба Би-би-си».

Еще 8,8 миллиона человек (6% населения России) отнесли к тем, кто испытывает умеренную или острую нехватку еды. Эти люди не пропускают приемов пищи, но сокращает потребление еды.

В 2014-2016 годах, сказано в докладе, в России жили один миллион человек, находящихся на грани голода, и еще 11,9 миллиона человек испытывали умеренную нехватку пищи.

В апреле Росстат сообщил, что по итогам 2020 года в России проживали 17,8 миллиона человек (12,1% населения) с доходами ниже прожиточного минимума. Это минимальный уровень бедности с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения.

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