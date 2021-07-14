Во Франции тысячи людей вышли на акции против обязательной вакцинации для посещения ресторанов. Их разогнали слезоточивым газом
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В крупнейших городах Франции днем 14 июля прошли акции протеста против новых мер правительства, в соответствии с которыми без прививки от коронавируса или ПЦР-теста нельзя будет посещать общественные места, и обязательной вакцинации для медицинских работников.
Люди вышли на улицы с лозунгами «Свобода!», «Долой диктатуру!» и «Долой паспорта здоровья!» Днем в Париже полиция насчитала до двух тысяч демонстрантов, акции также прошли в Монпелье, Марселе, Тулузе, Анси, Руане и других городах.
В Париже некоторые демонстранты поджигали мусорные баки, полиция в ответ применяла слезоточивый газ.
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля заявил, что без прививки или отрицательного ПЦР-теста с 21 июля нельзя будет ходить в кинотеатры и концертные залы, а с начала августа — в бары, рестораны, торговые центры, а также покупать билеты на поезда и самолеты. Помимо этого, Макрон сообщил, что прививки для медицинских работников будут обязательными — с 15 сентября работодатели получат право отстранять непривитых от работы.
Заявления Макрона привели к резкому увеличению желающих сделать прививку. В течение суток после обращения президента на вакцинацию записались 1,7 миллиона жителей страны.