«Талибан» поднял свой флаг над ключевым пограничным переходом между Афганистаном и Пакистаном

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Движение , предположительно, захватило контрольно-пропускной пункт Спин-Болдак на границе Афганистана и Пакистана, недалеко от Кандагара, сообщает BBC News.

Талибы подняли свой флаг над ключевым пограничным переходом между двумя странами, следует из видеозаписей в соцсетях. Также на записях видно, как представители «Талибана» разговаривают с пакистанскими пограничниками.

Власти Афганистана отрицают, что пограничный пост захвачен. В то же время официальные лица Пакистана подтвердили BBC News, что пограничный переход контролируют талибы.

В последние недели участники движения "Талибан" начали наступление на позиции правительственных сил Афганистана и захватили значительные территории, в том числе пограничные переходы на границе с Ираном, Таджикистаном и Туркменистаном. Это происходит на фоне вывода американских войск из Афганистана, который, по плану президента США Джо Байдена, должен завершиться к 11 сентября 2021 года.

8-9 июля на переговоры в Москву приезжала делегация «Талибана», после чего в соцсетях раскритиковали МИД РФ из-за того, что представителей движения, признанного в России террористическим, принимали на официальном уровне. В МИДе объяснили, что провели переговоры, чтобы донести до движения свою позицию по обстановке в регионе.

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