МИД РФ объяснил необходимость переговоров с талибами: так Россия может донести до них свою позицию

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Россия общается с террористической группировкой из-за необходимости доносить до нее свою позицию по обстановке в регионе. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, который в начале июля возглавлял делегацию, встречавшуюся с приехавшими в Москву талибами.

По словам Кабулова, Москва давно предвидела, что после вывода войск США из Афганистана ситуация там ухудшится, поэтому еще семь лет назад начала устанавливать контакты с движением талибов.

А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали?

Как заявил Кабулов, теперь у США и их союзников в регионе «проблемы», а Россия, благодаря заранее налаженным контактам, «может разговаривать с любой из сил в Афганистане».

Делегация «Талибана» приезжала на переговоры в Москву 8-9 июля. В соцсетях МИД РФ подвергали критике за то, что представителей движения, которое в России признано террористическим и запрещено, принимают на официальном уровне.

Сейчас США завершают вывод войск из Афганистана, последние американские части должны покинуть страну до 31 августа. На этом фоне "Талибан" начал наступление на позиции правительственных сил Афганистана и захватил значительные территории.

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