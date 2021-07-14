Суд в Мурманске решил принудительно госпитализировать бывшую главу штаба Навального

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Октябрьский районный суд Мурманска удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации бывшей главы в Мурманске Виолетты Грудиной, которую обвиняют в нарушении условий изоляции во время лечения от COVID-19.

Суд постановил госпитализировать Грудину до получения отрицательного теста на коронавирус, сообщил глава «Агоры» Павел Чиков, который сослался на адвоката Владислава Жейнова, представлявшего интересы Грудиной. Решение суда вступило в силу после того, как его огласил суд.

Чиков отметил, что 12 июля Грудина предоставила суду отрицательный тест на коронавирус, а медработник, приглашенный Роспотребнадзором, заявил, что Грудина не нуждается в госпитализации. Защита обжалует решение о принудительной госпитализации.

В июне Виолетта Грудина заболела коронавирусной инфекцией. Когда она получила положительный результат теста на коронавирус, ее обязали изолироваться в течение 14 дней. Грудина выполнила это требование так, как поняла его сама, и вышла из дома на 16-й день после начала болезни. В июле в отношении Грудиной возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Виолетта Грудина связала претензии Роспотребнадзора и полиции с тем, что она собирается участвовать в выборах депутатов городского совета Мурманска.

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