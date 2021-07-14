Москвичам предложили делать временные татуировки с QR-кодом, чтобы посещать рестораны

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Жители Москвы, которые сделали прививку против коронавируса или переболели им в последние полгода, могут пройти в заведения общепита по временной татуировке с изображением QR-кода.

Такую опцию запустил сервис доставки еды Delivery Club и интернет-магазин Everink Tattoo, пишет РИА Новости.

Заказать татуировку можно на сайте Everink Tattoo, прислав интернет-магазину свой QR-код. Всего для клиентов доступны шесть вариантов татуировки. Авторы проекта обещают, что она будет держаться две недели.

В пресс-службе Delivery Club заявили, что с помощью этого проекта хотят привлечь внимание к заведениям общепита и к необходимости вакцинации, а также «немного разрядить текущую обстановку» и «сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города».

С 28 июня вход во все заведения общественного питания Москвы разрешен при наличии QR-кода, который подтверждает, что его владелец либо вакцинирован, либо переболел ковидом в последние шесть месяцев. Остальным посетителям необходимо предъявлять результаты ПЦР-тестов при входе в заведения.

Без ограничений в Москве можно посещать лишь летние веранды — но только до 1 августа.

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