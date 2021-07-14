Блогера Эдварда Била приговорили к двум годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы

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Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера к двум годам ограничения свободы по делу о на Садовом кольце.

Билу запрещено выезжать за пределы Москвы и Московской области и покидать место постоянного проживания по ночам. Сменить место жительства он может только после уведомления контролирующего органа.

Помимо этого Била лишили прав на три года.

Максимальное , которое грозило Билу — два года лишения свободы.

Бил отрицал свою вину в ДТП. Он говорил, что его автомобиль, который вылетел на встречную полосу, подрезал другой водитель.

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