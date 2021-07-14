Перейти к материалам

Стань агентом лета!

Блогера Эдварда Била приговорили к двум годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы

Источник: РБК

Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП на Садовом кольце. 

Билу запрещено выезжать за пределы Москвы и Московской области и покидать место постоянного проживания по ночам. Сменить место жительства он может только после уведомления контролирующего органа. 

Помимо этого Била лишили прав на три года. 

Максимальное наказание, которое грозило Билу — два года лишения свободы. 

Бил отрицал свою вину в ДТП. Он говорил, что его автомобиль, который вылетел на встречную полосу, подрезал другой водитель.  

Читайте также

Видеоблогер Эдвард Бил признал, что стал участником крупного ДТП в Москве. Он извинился перед пострадавшей, но переложил вину за аварию на другого водителя

Читайте также

Видеоблогер Эдвард Бил признал, что стал участником крупного ДТП в Москве. Он извинился перед пострадавшей, но переложил вину за аварию на другого водителя

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама