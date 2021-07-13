Путин и Лукашенко встретились четвертый раз с начала года. Говорили больше пяти часов — о санкциях, цене на газ и погоде
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Президент России Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко.
Переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне, пригороде Петербурга, и продолжались пять часов и 20 минут, сообщил телеграм-канал «Пул Первого», связанный с белорусскими властями.
В ходе переговоров стороны договорились, что Россия в 2022 году будет продавать газ Беларуси по ценам 2021 года, без индексации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также Путин и Лукашенко «договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром» в российской нефтяной отрасли, сказал Песков, не уточняя деталей.
Участники переговоров затронули тему санкций Запада против Беларуси, «выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика», а также «обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам», сказал пресс-секретарь президента РФ.
Судя по расшифровке части переговоров на сайте Кремля, в начале разговора Лукашенко сообщил, что ехал из Минска в Петербург с мыслью, что он «хоть немножко от этой жары отойдет», но в этом городе стояла погода, как в Беларуси. Путин в ответ сказал, что температура в Петербурге достигает +30 градусов, а Лукашенко заметил, что в Беларуси — до +36 градусов.
Это уже четвертая личная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина с начала 2021 года. Первая прошла в феврале в Сочи, вторая — в апреле в Москве, третья — в мае в Сочи.
Правка. Первоначально мы неверно сообщили, что переговоры продолжались почти семь часов. Редакция приносит свои извинения.