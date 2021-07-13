«Победа» повысит цены на авиабилеты как минимум на 2% из-за новых правил медосмотра бортпроводников

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Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») повысит стоимость своих авиабилетов по меньшей мере на 2%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора авиакомпании по сервису Ласло Сабо.

Он объяснил повышение цен приказом Минздрава, который вступил в силу в январе 2021 года. По словам Сабо, он дублирует уже существующие федеральные авиационные правила (ФАП) и приводит к необходимости двойного медосмотра бортпроводников, тем самым увеличивая затраты авиакомпании.

То есть, сейчас российские бортпроводники, единственные в мире, проходят задвоенные медицинские обследования: в рамках [ФАП] и еще дополнительно проходят повторно всех тех же врачей и анализы в рамках [приказа Минздрава] 29Н. Для авиакомпании это дополнительные расходы — минимум 30 тысяч рублей на человека в год, которые, безусловно, будут перекладываться на стоимость билетов.

«Интерфакс» опросил другие авиакомпании на предмет повышения цен из-за двойных медосмотров, но там не предоставили комментарии.

В свою очередь пресс-служба Минтранса сообщила ТАСС, что с марта 2022 года законодательство будет изменено таким образом, чтобы исключить необходимость двойного медосмотра для авиационного персонала.

Недавно российские авиакомпании попросили власти отменить требование о том, что пилоты и бортпроводники должны сдавать ПЦР-тесты не реже одного раза в трое суток. По словам авиаперевозчиков, необходимость регулярной сдачи ПЦР-тестов может привести к изменению в расписании полетов.

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