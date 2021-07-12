Росавиация обязала пилотов и бортпроводников делать тесты на ковид как минимум раз в три дня. Авиакомпании просили отменить проверки

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Росавиация в рамках мер по предотвращению распространения СOVID-19 потребовала, чтобы пилоты и бортпроводники сдавали ПЦР-тесты не реже одного раза в 72 часа. Об этом говорится в письме Росавиации в региональные управления, с которым ознакомилось РБК.

По словам источника РБК, близкого к Росавиации, до этого требований по периодичности тестирования со стороны ведомства не было, сроки тестирования были на усмотрение перевозчиков.

В Росавиации подлинность письма подтвердили, но от каких-либо других комментариев отказались.

Авиаперевозчики в начале июля обращались в Роспотребнадзор с просьбой отменить обязательную вакцинацию или прохождение ПЦР-тестов для пилотов и членов экипажей, летающих в регионы, где действует такое требование.

В обращении, в частности, указывалось, что из-за специфики планирования экипажей невозможно обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня. Кроме того, напоминали авиаперевозчики, пилоты и бортпроводники и так перед каждым рейсом проходят обязательный медосмотр.

Требование о ПЦР-тестах раз в 72 часа, предупреждали авиаперевозчики, может привести к изменению в расписании полетов.

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