Lufthansa откажется от приветствия «Дамы и господа!» на своих рейсах. Его заменит гендерно-нейтральное

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Авиакомпания Lufthansa собирается отказаться от приветствия «дамы и господа» на борту своих рейсов. Об этом пишут немецкие СМИ, включая Frankfurter Allgemeine.

Вместо этого приветствия Lufthansa и авиакомпании Swiss, Austrian Airlines и Eurowings, входящие с ней в одну группу, будут использовать гендерно-нейтральный язык.

Как пояснили изданию в авиакомпании, пассажиров, например, будут приветствовать словами «Доброе утро» или обращаться к ним «Дорогие гости».

Переход на новые приветствия займет некоторое время, сообщили представители авиакомпании. В Lufthansa также подчеркнули, что гендерно-нейтральный язык будет использоваться не только по отношению к пассажирам, но и при коммуникации внутри компании.

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