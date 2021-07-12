«Яндекс» будет платить СМИ за показ их контента в своем дайджесте новостей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Компания «Яндекс» будет делиться частью рекламной выручки со СМИ, материалы которых будут появляться в дайджестах «Яндекс.Новостей». Об этом в интервью РБК заявил глава бизнес-группы «Поиск, рекламные и облачные сервисы» «Яндекса» Андрей Стыскин.

По словам Стыскина, дайджест — новый формат, который сейчас тестируется «Яндексом». Он представляет собой подборку выдержек из сообщений СМИ, из которой можно быстро узнать основные подробности о событии. Эта подборка будет формироваться автоматически.

Когда «Яндекс» запустит формат дайджеста, пока неясно.

Как рассказал источник РБК на медиарынке, о планах создания такого формата «Яндекс» сообщил партнерам еще весной. «Предполагается, что читателю не нужно будет переходить по ссылке в первоисточник, он сможет узнать суть непосредственно из дайджеста. Чтобы издатели были заинтересованы в этом, компания намерена предлагать монетизацию», — рассказал собеседник агентства.

В Австралии в начале 2021 года был принят закон, обязывающий крупные интернет-платформы делиться со СМИ выручкой за размещение оригинального контента, из-за чего Facebook на несколько дней отключил возможность для австралийских пользователей делиться новостями. После этого положения закона были смягчены. Аналогичные нормы сейчас рассматриваются властями ЕС и Канады.

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