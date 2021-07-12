Сайт стопкоронавирус.рф перестал сообщать число активных случаев COVID-19 в России

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На сайте стопкоронавирус.рф перестали публиковать статистику активных случаев COVID-19 в регионах России, то есть число инфицированных людей, которые болеют прямо сейчас.

Такие сведения публиковали в разделе «Оперативные данные» в колонке «Число активных случаев», а также в детальной статистике по регионам. В последний раз, следует из веб-архива, такие данные на сайте появились 8 июля. На тот момент в России насчитывали 423 422 активных случая.

Сумма активных случаев может быть представлена как сумма всех заразившихся минус сумма всех выздоровевших и умерших. По этой логике число активных случаев по состоянию на 11:00 12 июля составило 448 113 человек.

Baza отметила, что сведения об активных случаях убрали после того, как данные оперативного штаба об активных больных в Петербурге разошлись с соответствующей информацией городских властей.

В АНО «Национальные приоритеты», которая разработала и поддерживает сайт стопкоронавирус.рф, сообщили РБК, что график с активными случаями убрали как «неинформативный», поскольку некоторые СМИ неверно интерпретировали эти данные.

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