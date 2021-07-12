Агентство ЕС по охране внешних границ окажет срочную помощь Литве в связи с ростом нелегальной миграции из Беларуси

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Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex срочно окажет дополнительную поддержку Литве в связи с увеличением числа нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Об этом сообщается на сайте Frontex.

«Ситуация на белорусско-литовской границе продолжает вызывать беспокойство. <…> Мы усилим нашу помощь и отправим дополнительных пограничников, патрульные машины и специальных сотрудников для опроса мигрантов», — заявил глава Frontex Фабрис Леггери.

1 июля Frontex уже отправил 10 своих сотрудников и несколько патрульных машин для охраны границ Литвы.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали более 1600 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну через белорусско-литовскую границу. В основном, это люди с Ближнего Востока и Африки. За весь 2020 год попыток нелегальной миграции из Беларуси в Литву было менее 100.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет препятствовать транзиту нелегальных мигрантов в Европу. Вильнюс заявил, что власти Беларуси специально направляют мигрантов к литовской границе.

В начале июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси. Вскоре Вильнюс заявил о строительстве стены за 42 миллиона евро на белорусско-литовской границе.

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