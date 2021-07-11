Пассажир рейса Москва-Анталия открыл дверь самолета во время подготовки к взлету. Рейс задержали на четыре часа

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Пассажир рейса Москва-Анталия, выполнявшегося ранним утром 11 июля авиакомпанией «Россия» из Шереметьево, во время подготовки к взлету самовольно открыл дверь самолета, сообщает агентство «Москва».

Открытие двери привело к автоматическому выбросу аварийного надувного трапа, более 500 пассажиров пришлось снимать с рейса. Авиакомпания заменила самолет, в итоге рейс был отправлен на четыре часа позже запланированного.

Авиакомпания «Россия» сообщила, что в судебном порядке планирует взыскать убытки, понесенные в связи с переносом рейса и заменой самолета, с пассажира. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку произошедшего.

Телеграм-канал «Подъем» опубликовал видео из салона самолета Москва-Анталия, на котором пассажиры жалуются на духоту.

«Мэш» писал, что в ожидании взлета пассажиры провели в самолете около двух часов, однако авиакомпания «Россия» утверждает, что на момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут.

По данным телеканала РЕН, пассажир, открывший дверь самолета, преподаватель Московской государственной консерватории имени Чайковского Владимир Кузнецов.

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