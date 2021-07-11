«Новая газета»: на женщину, задержанную в московском МФЦ за отказ надеть маску, завели уголовное дело

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Валентина Муженская, которую 25 июня жестко задержали в многофункциональном центрем (МФЦ) на улице Куусинена в Москве за отказ надеть маску, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщили «Новой газете» источник, знакомый с ходом расследования, и адвокат Муженской Олег Ярошик.

По данным источника издания, дело возбуждено по статье 318 УК («Применение насилия в отношении сотрудника власти»). Адвокат Ярошик лишь заявил, что дело возбудили, но не стал раскрывать никаких других подробностей.

Муженская, сообщил источник «Новой газеты», должна явиться на допрос 23 июля. Связаться с ней самой изданию пока не удалось.

Валентина Муженская утверждала, что сняла маску, находясь в МФЦ, потому что почувствовала себя плохо. Сотрудники центра вызвали полицию. Муженская отказалась покинуть здание с прибывшими полицейскими, после чего они вывели ее силой, этот момент сняли на видео другие посетители МФЦ.

Муженская заявила, что получила травмы при задержании. По ее словам, врачи зафиксировали у нее наличие синяков, ушибов, а также ссадин рук и ног. Она написала заявления в Следственный комитет и МВД. В МВД, в свою очередь, утверждают, что Муженская не жаловалась на плохое самочувствие и отказалась от помощи врачей.

Пресс-служба МВД также заявила, что Муженская вела себя «неадекватно» и «агрессивно», «кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя». Сообщалось, что на нее составили два административных протокола: о нарушении санитарных норм и неповиновении сотруднику полиции. В твиттер-аккаунте системы московских МФЦ после произошедшего заявили, что посетительница «нарушала режим пребывания на территории данного центра, а также общественный порядок».

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