Обнаружены все погибшие при крушении Ан-26 на Камчатке. Найдены оба черных ящика самолета, один из них критически поврежден

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Обнаружены тела всех погибших пассажиров и членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося на Камчатке, сообщает «Интерфакс». На борту самолета находились 28 человек. Останки будут направлены на экспертизу, заявили агентству представители санавиации региона.

Также утром 9 июля стало известно, что найдены оба бортовых самописца Ан-26. Один из черных ящиков, по предварительным данным, без критических повреждений, у второго отсутствует блок обработки и хранения информации. «Без утерянного блока расшифровать его не удастся», — сообщили в администрации поселка Палана.

Какой самописец критически поврежден — речевой или параметрический — не уточняется.

Самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, разбился 6 июля. Его обломки нашли вблизи поселка и в Охотском море. На борту самолета находились 28 человек. Никто из них не выжил. Останки всех погибших найдены. Из-за крушения Ан-26 в Камчатском крае объявили трехдневный траур, который начался 7 июля и продлится до 9 июля. Семьям погибших при крушении самолета выплатят компенсации на сумму более 3,5 миллиона рублей.

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