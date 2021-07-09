«Майор Гром: Чумной Доктор» возглавил список самых популярных фильмов Netflix

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Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор», режиссера Олега Трофима, 8 июля стал самым популярным фильмом в стриминговом сервисе Netflix, по данным интернет-портала FlixPatrol, который отслеживает предпочтения подписчиков.

«Майор Гром» в сводном рейтинге обогнал, в частности «Варкрафт» (2016 год), «Кунг-фу Панду 3» (2016) и «Как приручить дракона 3: Скрытый мир» (2019 год). Российский кинокомикс также стал самым популярным фильмом дня на Netflix в Бельгии, Бразилии, Венгрии, Италии, Испании, Чехии, Швейцарии и ряде других стран.

«Майор Гром. Чумной доктор» вышел на экраны в России 1 апреля 2021 года. Подписчикам Netflix лента стала доступна в мае.

Продюсер и сценарист фильма Артем Габрелянов, говорится в поступившем в «Медузу» пресс-релизе, так прокомментировал достижения фильма.

«Несмотря на то, что в российском кинопрокате фильм прошел не супер удачно с коммерческой точки зрения, мы увидели огромный прирост фанатской базы, а затем и более миллиона просмотров и попадания в топы „Кинопоиска“ на пару месяцев. Так что мы были уверены, что и зарубежному зрителю фильм понравится, надеемся что он выйдет в топы по просмотрам не только в мировом рейтинге, но и в США и каждой стране отдельно».

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