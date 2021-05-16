На встречу с актерами фильма «Майор Гром» в Центральный детский магазин пришли тысячи человек. На место вызвали полицию, мероприятие пришлось прервать

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16 мая в Центральном детском магазине на Лубянке была назначена встреча с актерами и создателями фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Это супергеройское кино, основанное на одноименных комиксах российского издательства Bubble Comics. Его главный герой — сотрудник полиции из Санкт-Петербурга Игорь Гром. По сюжету он пытается поймать убийцу в маске . Премьера «Майора Грома» состоялась в Санкт-Петербурге 26 марта 2021 года.

Автограф-сессия с Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботаревым — актерами, которые исполнили одни из главных ролей в «Майоре Громе», — была запланирована на 12 часов дня. Еще до ее начала в соцсетях появились сообщения о длинных очередях и давке. По данным Baza, количество пришедших на автограф-сессию превысило пять тысяч человек. Желающие попасть на встречу заполнили не только несколько этажей ЦДМ, но и прилегающие к нему улицы.

Меньше, чем через час после официального начала встречи представители издательства Bubble Comics через соцсети попросили фанатов разойтись: «Мы понимаем, что будет много недовольных, что люди стояли с шести утра и приезжали из других городов, мы приносим всем искренние извинения! <…> Мы недооценили ваше количество, вина на нас, но сейчас речь уже идет просто-напросто о безопасности».

Вскоре команда Bubble Comics рассказала, что кто-то вызвал в ЦДМ полицию, не уточнив, кто именно. По сообщению издания Baza, мероприятие пришлось прервать, одного из организаторов увезли в отдел для опроса. Управление Роспотребнадзора по Москве заявило, что проверит соблюдение противоэпидемических норм во время автограф-сессии.

Актер Сергей Горошко покинул встречу с фанатами, объяснив, что почувствовал себя плохо. Позже Горошко вместе с Дмитрием Чеботаревым и главным редактором Bubble Comics Романом Котковым записали видеообращение. Они объяснили, что были вынуждены прервать мероприятие «по причине того, что пришло огромное количество людей, по причине того, что вызвали правоохранительные органы, и что людям было плохо». Также они в очередной раз подчеркнули, что не ожидали «такого ажиотажа». По их словам, прошлая автограф-сессия с актерами, прошедшая в апреле, собрала меньше людей.

Команда фильма извинилась за неудавшуюся встречу и пообещала придумать что-нибудь, чтобы компенсировать фанатам неудобства. «Мы сделаем что-то, чтобы обложка, которая вам так понравилась, досталась каждому. Ребята [Горошко и Чеботарев] подпишут ее и отправят каждому. <…> Мы устроим новые встречи, постараемся учесть все», — сказал Котков.

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