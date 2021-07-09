Байден и Путин поговорили по телефону. Президент США потребовал от российского лидера принять меры по пресечению хакерских атак из России

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В сообщении Белого дома отмечается, что президенты обсудили недавние , которые осуществляют «преступники, базирующиеся в России» и что Байден потребовал от Путина принять меры по пресечению деятельности этих группировок.

Также президенты обсудили совместную работу России и США по обеспечению поставок гуманитарной помощи в Сирию, о которой они договорились на личной встрече. В общей сложности, сообщили в Белом доме, разговор продолжался около часа.

Кремль содержание разговора не комментировал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь подтвердил, что беседа действительно состоялась.

Путин и Байден говорили по телефону впервые с момента их личной встречи, которая состоялась в Женеве 16 июня.

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