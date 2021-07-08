ВОЗ начала отслеживать обнаруженный в России новый штамм коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения включила в список для мониторинга штамм коронавируса AT.1, который впервые был обнаружен в России в январе 2021 года.

В список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) попадают штаммы, мутации которых могут менять свойства вируса и представлять угрозу в будущем, но о которых еще нет достаточного количества данных. Сейчас в этом списке находятся 15 штаммов. Вариант AT.1 ВОЗ отслеживает с 6 июня.

При получении более подробной информации о штамме ему присваивают название в виде буквы греческого алфавита и включают в группу штаммов, «представляющих интерес» (Variants of Interest). Если впоследствии выясняется, что штамм более заразен и опасен, чем другие варианты, он попадает в группу «вызывающих опасения» (Variants of Concern).

ВОЗ решила маркировать наиболее опасные штаммы буквами греческого алфавита в начале июня. В организации объясняли — до этого существовала практика называть их по тем странам, где эти штаммы впервые были обнаружены. В ВОЗ подчеркнули, что перешли на новую систему, так как старая носила «стигматизирующий и дискриминирующий характер».

Сейчас в группе «вызывающих опасения» находятся четыре штамма. Они были впервые обнаружены в конце 2020 года Великобритании («альфа»), ЮАР («бета»), Бразилии («гамма») и Индии («дельта»).

В России и большинстве стран мира сейчас доминирующим является штамм «дельта».

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