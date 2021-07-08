В Москву приехала делегация «Талибана» (организации, которая признана в России террористической — мы указываем это по требованию властей)
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
В Москве находится делегация политического офиса движения "Талибан", официально признанного террористической организацией, деятельность которой в России запрещена.
Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник, не став уточнять цель и программу визита делегации.
В Москву представители «Талибана» прибыли на фоне начавшегося в Афганистане наступления их сил на правительственные войска. В Афганистане "Талибан" активизировал боевые действия после того, как США начали выводить из этой страны свои войска.
Военнослужащие правительственных сил, в частности, отступают на территорию Таджикистана, где находится 201-я российская военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. 5 июля президент России Владимир Путин пообещал помощь Таджикистану в связи с обострением на границе с Афганистаном.
В Москве в 2018 году уже проходили консультации с участием представителей «Талибана».