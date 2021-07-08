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В Москве находится делегация политического офиса движения "Талибан", официально признанного террористической организацией, деятельность которой в России запрещена.

Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник, не став уточнять цель и программу визита делегации.

В Москву представители «Талибана» прибыли на фоне начавшегося в Афганистане наступления их сил на правительственные войска. В Афганистане "Талибан" активизировал боевые действия после того, как США начали выводить из этой страны свои войска.

Военнослужащие правительственных сил, в частности, отступают на территорию Таджикистана, где находится 201-я российская военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. 5 июля президент России Владимир Путин пообещал помощь Таджикистану в связи с обострением на границе с Афганистаном.

В Москве в 2018 году уже проходили консультации с участием представителей «Талибана».

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