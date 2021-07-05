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Путин пообещал помощь Таджикистану в связи с обострением на афганской границе. К ней приближаются талибы, перешедшие в наступление после вывода войск США

Источник: Президент России

Президент России Владимир Путин пообещал помощь Таджикистану в связи с обострением ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном, где после вывода американских войск движение «Талибан» перешло в наступление на правительственные силы.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, в телефонном разговоре с Рахмоном Путин «подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности».

После вывода американских войск из Афганистана, где они находились с 2001 года, "Талибан" начал быстро занимать территории, находившиеся под контролем официального правительства в Кабуле, — зачастую не встречая сопротивления. Военнослужащие правительственных сил, в частности, отступают на территорию Таджикистана. 5 июля границу пересекли более тысячи афганских военных.

На территории Таджикистана находится 201-я российская военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Она была создана в 2004 году, срок ее дислокации по соглашению двух стран продлен до 2042 года.

Страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (помимо России и Таджикистана, в нее входят Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия) обязуются предоставлять военную помощь в случае угрозы безопасности одной из этих стран.

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